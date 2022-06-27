بيسكوف يعلق على نية واشنطن تزويد كييف بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى

علق دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية على الأنباء حول نية الولايات المتحدة مد كييف بأنظمة دفاع صاروخي متوسطة وبعيدة المدى.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "إن موسكو لم تتلق إخطارا بشأن نوايا واشنطن إمداد كييف بأنظمة دفاع صاروخي متوسطة ​​وبعيد المدى.

تصريحات بيسكوف جاءت تعليقا على أنباء ذكرتها وسائل إعلام غربية في وقت سابق من اليوم، تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخي متوسطة وطويلة المدى.

من جانب آخر أكد بيسكوف أن روسيا تحترم حق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في حق تقرير مسألة مستقبلهما. قائلا: "لقد قلنا مرارا وتكرارا إن مستقبل كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية والأقاليم الأخرى في أوكرانيا يجب أن يقرره سكان هذه الأراضي، فهذا حقهم السيادي وقرارهم السيادي، بالطبع، نحن نحترم هذا الحق".

وفيما يخص تهديدات مسؤولين أوكرانيين بشن هجمات إرهابية وتخريبية داخل الأراضي الروسية، قال بيسكوف: "إن السلطات الروسية عززت الإجراءات الأمنية داخل البلاد قدر الإمكان".

المصدر: RT