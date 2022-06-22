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حريق في مصنع لتكرير النفط في جنوب روسيا

أخبار روسيا

حريق في مصنع لتكرير النفط في جنوب روسيا
Sputnik
مدينة نوفوشاختينسك
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أفاد ممثل لدائرة وزارة الطوارئ في منطقة روستوف بوقوع حريق في مصنع لتكرير النفط بمدينة نوفوشاختينسك في منطقة روستوف جنوب شرق الحدود الأوكرانية

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وقال المصدر للصحفيين: "في الساعة 09:25 صباحا بتوقيت موسكو، وردت معلومات تفيد بحدوث حريق في غرفة المبادل الحراري في مصنع لتكرير النفط في مدينة نوفوشاختينسك على مساحة 50 مترا مربعا".

وأضاف أنه لا يوجد هناك أي خطر لانتشار النيران إلى مناطق أخرى، متابعا أن الحريق لم يؤد إلى وقوع إصابات.

من جانبها نقلت وكالة "تاس" عن مصدر في السلطات المحلية أن الحريق الذي اندلع في المصنع، بدأ بعد سقوط مسيرة أوكرانية عليه.

وقال المصدر: "قبل اندلاع الحريق لاحظ عمال المصنع مسيرة أوكرانية، اصطدمت بمبنى المصنع، مما أسفر عن وقوع انفجار وحريق".

ونشرت وكالات روسية لقطات من مكان الحادث تظهر شظايا طائرة مسيرة تم العثور عليها بالقرب من مكان اندلاع الحريق. وسبق أن انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسقوط المسيرة على المصنع.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه قد تم إطفاء الحريق.

المصدر: نوفوستي + تاس

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