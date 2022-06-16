اندلاع حريق في أكبر حقل غاز في روسيا

اندلع حريق في أكبر حقل غاز في منطقة يامالو نينيتس ذاتية الحكم، وقد أكدت شركة "غازبروم" فرع أورينغوي حالة الطوارئ في المنطقة.

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وقد انفجر أنبوب بقطر 1400 مم في موقع "غازبروم" أورينغوي، ثم اندلع حريق هائل، ولم يتم توضيح أي تفاصيل حتى الآن.

ويعد هذا الحقل من أكبر حقول الغاز في العالم، ويحتل المرتبة الثانية بعد شمال وجنوب بارس (قطر/إيران) من حيث الاحتياطيات، وتصل احتياطياته القابلة للاسترداد إلى 10 تريليون متر مكعب من الغاز.

وقد تم تحديد موقع الحريق في الساعة 4:05 صباح اليوم، ولم تقع إصابات. من جانبه علق المكتب الصحفي لـ "غازبروم" بأن الحادث لن يؤثر على إنتاج الغاز المخطط له بأي شكل من الأشكال.

المصدر: RBK