الخارجية الروسية: من المستحيل استبعاد روسيا بشكل قانوني من منظمة التجارة العالمية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، إنه لا يجوز بشكل قانوني استبعاد روسيا من منظمة التجارة العالمية.

وأضاف نائب الوزير، في حديث للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لا توجد عملية قانونية تسمح بذلك. ولكن في الظروف السائدة حاليا بات وللأسف الشديد كل ما هو مستحيل، ممكنا".

تجري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوبيلي الخامس والعشرين في عاصمة روسيا الشمالية في الفترة من 15 إلى 18 يونيو.

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ويشار إلى أنه تم في جنيف يوم الأحد الماضي، افتتاح الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية.

واستمر هذا الاجتماع، وهو الأول منذ أكثر من 4 سنوات خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي