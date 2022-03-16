 
مباشر

قديروف يحذر قوات كييف من خطف المدنيين الشيشانيين

أخبار روسيا

قديروف يحذر قوات كييف من خطف المدنيين الشيشانيين
Globallookpress
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sm7o

حذر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف القوات الأوكرانية من الاستمرار بخطف المدنيين الشيشانيين في أوكرانيا، مشددا على أن هذه الجرائم لن تمر بلا عقاب.

وقال قديروف في منشور على قناته عبر "تيليغرام": "أناشد إدارة أمن الدولة والقوات المسلحة الأوكرانية.. توقفوا عن خطف الشيشانيين المدنيين الأبرياء واقتيادهم إلى جهات مجهولة بدافع جنسيتهم فقط".

إقرأ المزيد
 قديروف: عناصر الكتائب القومية الأوكرانية ترتعد وتخلي مواقعها عندما ترى المقاتلين الشيشان
 قديروف: عناصر الكتائب القومية الأوكرانية ترتعد وتخلي مواقعها عندما ترى المقاتلين الشيشان

وأضاف: "أؤكد لكم أن جريمة السلطات هذه لن تمر دون عقاب.. سنعثر على المتورطين في هذه الأعمال النازية ونعاقبهم، ولا تتفاجؤوا بأسلوب التعامل بالمثل".

وأشار إلى أن "ذلك لن يطال الجناة فحسب بل من يعرفون أماكن المخطوفين ويلتزمون الصمت".

المصدر: "نوفوستي" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا