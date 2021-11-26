الدفاع الروسية: 41 طائرة أجنبية قامت بالاستطلاع قرب الحدود الروسية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 41 طائرة أجنبية قامت بعمليات استطلاع بالقرب من الحدود الروسية.

وأوردت صحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية بيانات تفيد بأن محطات الرادار الروسية رصدت 35 طائرة استطلاع و6 طائرات مسيرة بالقرب من الحدود الروسية.

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وأشار بيانات وزارة الدفاع إلى أن المقاتلات التابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية أقلعت 3 مرات لمنع الطائرات الأجنبية من انتهاك الحدود الروسية.

وأكدت وزارة الدفاع عدم وقوع أي انتهاكات للأجواء الروسية.

المصدر: "تاس"