مصدر: روسيا تراقب طائرة استطلاع أمريكية بالقرب من كالينينغراد

قال مصدر مطلع، لمراسل "نوفوستي"، إن الرادارات الروسية تتابع تحركات وتراقب طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية، تحلق حول مقاطعة كالينينغراد في أقصى غرب روسيا.

ووفقا لمعطيات FlightRadar-24، تحلق طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز Boeing RC-135 ذات الرقم 64-14842 وعلامة نداء JAKE11 حول المقاطعة الروسية على البلطيق.

وأضاف المصدر: تقوم القوات الروسية، المتمركزة في مقاطعة كالينينغراد بمراقبة تحركات هذه الطائرة الأمريكية المخصصة للتجسس، وتجري المراقبة بواسطة وسائل التتبع النشيطة والخاملة ومن خلال الرادارات ووسائل الاستطلاع التقنية اللاسلكية".

وتعلن وزارة الدفاع الروسية بشكل دوري، عن تحليقات جوية لطائرات استطلاع تابعة لدول الناتو، بالقرب من حدود روسيا، ودائما تقلع مقاتلات روسية لمرافقة هذه الطائرات عندما تحاول الاقتراب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي