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الكرملين: موسكو مستعدة لمفاوضات "رباعية نورماندي" حول أوكرانيا

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الكرملين: موسكو مستعدة لمفاوضات
Sputnik KIRILL KALLINIKOV
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن استعداد موسكو لمفاوضات التسوية الأوكرانية ضمن "رباعية نورماندي"، مشيرا إلى مشاكل تعتري إعداد وثيقة مفاهيم مشتركة للاجتماع.

وقال بيسكوف للصحفيين يوم الاثنين، إن "روسيا مستعدة لاجتماع وزاري أو قمة، وأكد ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

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وتابع: "ولكن يجب إعداد وثيقة تتضمن التفاهمات المشتركة، وهناك مشكلة مع ذلك لدى شركائنا".

يذكر أن "رباعية نورماندي" لتسوية النزاع بشرق أوكرانيا تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.

وعقدت آخر اجتماع لها على مستوى القمة في باريس في ديسمبر 2019.

المصدر: نوفوستي

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