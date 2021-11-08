زاخاروفا: "رباعية نورماندي" لا تستجيب لدعوات موسكو

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المشاركين في مفاوضات "نورماندي" للتسوية في دونباس لا يستجيبون لاقتراح موسكو مناقشة وثيقة الحل النهائي قبل اجتماع الرباعية.

وقالت عبر قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "هم يتحدثون باستمرار عن تشجيع الجانب الروسي، ويزعمون أن موسكو ليست مستعدة.. موسكو في كل مرة تقول: قبل عقد هذه الاجتماعات عليك أن تحسب النتيجة، كما قال وزير الخارجية سيرغي لافروف".

وأضافت: "يجب أن تكون هناك نتيجة ملموسة. ليس فقط الالتقاء والتحديق في بعضنا البعض، يجب أن يكون هناك على الأقل بعض الوثائق النهائية التي يجب تقديمها للأطراف المعنية للتنفيذ.. لا يمكن لأحد الإجابة على سؤالنا هذا".

وانطلقت مفاوضات "رباعية نورماندي" لتسوية الأزمة في أوكرانيا عام 2014، بمبادرة من قادة روسيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا، في الذكرى الـ70 لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: "نوفوستي"