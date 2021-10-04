الأمن الروسي يلقي القبض على عناصر خلية إرهابية (فيديو)

ألقى جهاز الأمن الفدرالي الروسي، القبض على مجموعة إرهابية، بينها قياديين اثنين، و6 عناصر آخرين، في عملية خاصة بموسكو وضواحيها.

ونشر جهاز الأمن الفدرالي مقطع فيديو للعملية الخاصة، التي أسفرت عن اعتقال الخلية المنتمية إلى "حزب التحرير" المحظور في روسيا، والذين كانوا ينشرون إيديولجيا متطرفة.

كما تمت مصادرة وثائق محظورة، وأجهزة اتصالات، كانت بحوزتهم.

المصدر: RT