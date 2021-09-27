روسيا.. الشرطة تعتقل رجلا أطلق النار على قطط على مرأى من أعين الأطفال

قال مصدر في المكتب الصحفي للداخلية الروسية، إنه تم اعتقال الرجل الذي استهدف القطط وأطلق النار عليها في فناء مبنى سكني في مدينة كوفيلكينو في موردوفيا.

في وقت سابق، تم نشر مقطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي. وظهر فيه الأطفال وهم يركضون في الفناء.

وأضاف المصدر: " لم يصب أحد نتيجة للحادث، الذي وقع في فناء مبنى سكني في شارع يسينين في كوفيلكينو بجمهورية موردوفيا. وتمكنت الشرطة من تحديد هوية الرجل، وتبين أنه من مواليد عام 1978".

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وأشار المصدر، إلى أنه تم اعتقال الجاني، وسيتم أثناء الاستجواب، تحديد أسباب تصرفه.

ووفقا لنتائج التحقيق معه، سيتم اتخاذ القرار حول كيفية التصرف معه لاحقا.

المصدر: نوفوستي