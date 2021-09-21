روسيا.. شهادة آخر شخص التقى منفذ الهجوم على جامعة بيرم وهو في طريقه إلى مسرح الجريمة

نقل موقع إخباري عن سائق سيارة تاكسي قام بنقل مطلق النار في جامعة بيوم إلى مسرح جريمته، انطباعاته، مشيرا إلى أن الشاب كان يرتدي قناعا، لكنه لم يعر ذلك أهمية لأن "الشباب غريبون جدا".

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وأفاد السائق بأن الشاب منفذ الهجوم دفع تكلفة نقله عن طريق تحويل مصرفي، وترك 60 روبلا زيادة، وقال إنه عرض على الشاب وضع الحقيبة التي كان يحملها بيده في صندوق السيارة الخلفي، لكنه رفض وأصر على حملها معه، وتبين فيما بعد أن بها بندقية صيد.

وأشار إلى أن الشاب كان قليل الكلام أثناء الرحلة، وبنهايتها طلب التوقف في مكان بالقرب من محطة الحافلات.

ولم يعرف السائق هوية الراكب الشاب هذا منفذ الجريمة في الجامعة، إلا فيما بعد، حين قام رجال الأمن باحتجازه (السائق) في مجرى التحقيق مع الشاب القاتل، وجرى استجوابه، وتم إطلاق سراحه بعد التأكد من عدمه تورطه في الهجوم الإرهابي.

المصدر:mash