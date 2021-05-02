بلينكن ورئيس وزراء التشيك يبحثان التطورات الأخيرة بين براغ وموسكو

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، هاتفيا مع رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، التطورات الأخيرة بين براغ وموسكو، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد.

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان بأن واشنطن تؤيد قرار براغ استبعاد شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية من مناقصة بناء وحدة طاقة في محطة "دوكوفاني" للطاقة النووية.

وكتب بلينكن في تغريدة: "لقد سعدت بالحديث مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش اليوم، وكررت التأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل رد جمهورية التشيك القوي والشجاع على أعمال روسيا المميتة والمزعزعة للاستقرار على الأراضي التشيكية."

Was pleased to speak with Czech Prime Minister @AndrejBabis today. I reiterated that the United States fully supports the Czech Republic's strong and courageous response to Russia’s deadly and destabilizing actions on Czech territory. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 2, 2021

وقد ردت روسيا في وقت سابق على طرد جمهورية التشيك 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها بدعوى تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية، وأعلنت موسكو ترحيل 20 دبلوماسيا تشيكيا.

وقررت دول البلطيق، لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، في وقت لاحق ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، تعبيرا عن تضامنها مع جمهورية التشيك في أزمتها الدبلوماسية الحالية مع موسكو.

المصدر: RT