روسيا تطالب الولايات المتحدة بتسليم مسؤول سابق متهم بالفساد

أعلنت النيابة العامة الروسية أنها خاطبت السلطات الأمريكية لتسليمها أوليغ كوندراشوف الرئيس السابق لبلدية نيجني نوفغورود، المتهم بالفساد والمطلوب للعدالة في روسيا بتهم فساد ورشوة.

وقالت النيابة العامة الروسية إنها تلقت معلومات حول توقيف السلطات الأمريكية كوندراشوف في 1 سبتمبر الماضي بسبب مخالفاته لقوانين الهجرة والإقامة الأمريكية.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها وجهت إلى السلطات الأمريكية الوثائق الضرورية للنظر في مسألة تسليمه لروسيا، وذلك بعد تحديد مكان وجوده.

يذكر أن أوليغ كوندراشوف كان رئيس بلدية مدينة نيجني نوفغورود الروسية خلال الفترة بين 2010 و2015.

وأصدرت السلطات الروسية مذكرة اعتقال دولية بحقه عام 2018 في إطار قضية جنائية يتهم فيها مع نائبه السابق فلاديمير بريفالوف بتلقي رشاوى بقيمة 17 مليون روبل (215 ألف دولار) في 2012-2013.

وتم اعتقال بريفالوف وعدة متهمين آخرين في القضية، بينما هرب كوندراشوف إلى الخارج قبل توقيفه.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"