في موسكو.. متنزه للسباقات بدلا من مكب للنفايات

بعد شكاوى أهالي العاصمة الروسية موسكو لوجود مكب غير قانوني للنفايات في حي "بيتشاتنيكي"، أعلنت هيئة رئاسة بلدية موسكو برئاسة عمدة المدينة سيرغي سوبيانين تصفية المكب.

صدر قرار البدء في أعمال التصفية سبتمبر عام 2016.

كان مكب النفايات غير القانوني في "بيتشاتنيكي" قد ظهر بالقرب من ضفاف نهر موسكو منذ أكثر من 20 عاما، في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، وبحلول أوائل عام 2010، أصبح المكب يضم حوالي 2 مليون متر مكعب من النفايات، تتنوع بين نفايات تربة البناء والنفايات المنزلية الصلبة.

ومنذ عام 2011 اتخذت بلدية موسكو إجراءات صارمة حيال تشغيل المكب غير القانوني للنفايات، وتم إيقاف التخزين غير القانوني، وتسييج المنطقة، وسد مداخل المركبات غير القانونية بمساعدة حواجز من الهياكل الخرسانية وأكوام التربة والخنادق، وتم تنظيم مراقبة بكاميرات الفيديو. ثم بدأ تنفيذ الأعمال التجريبية لإزالة جزء من القمامة.

وبالاستعانة بالمتخصصين من كلية الجيولوجيا من جامعة موسكو الحكومية، تم تطوير مشروع لإزالة النفايات بكمية تصل إلى 370 ألف متر مكعب وتشكيل كومة من النفايات "تل صناعي" للتخزين الدائم للنفايات غير الخطرة، التي أضحت إجراءات إزالتها غير عملية.

كذلك تم إنشاء ستارة ممتصة مانعة للترشيح على طول محيط كومة النفايات وشاشة واقية مصنوعة من مواد تركيبية على سطحها، بحيث تتكون الستارة الماصة بنظام الحقن من 2700 بئر، أعدت تحت إشراف المتخصصين، وبالتالي إنشاء غربال مانع للترشيح (جدار في الأرض)، وهو ما يستبعد أي إمكانية لأي تأثيرات سلبية للنفايات المخزنة على البيئة.

وعلى أنقاض هذا الموقع أنشأت البلدية متنزه لرياضات السيارات والدراجات النارية تتضمن أكثر من مضمار سباق لسباقات "الكارتينغ" و"الدريفتينغ" و"الموتوكروسينغ" وكذلك ساحة لرياضة الـ "السكيت بورد".

إقرأ المزيد

وتقع الحديقة على الضفة اليسرى لنهر موسكو، على مساحة 27.4 هكتار، مقسمة إلى خمس مجموعات بحسب المرافق المطلوبة لكل رياضة، التي تبلغ في مجموعها أربع مضمارات سباق: للموتوكروس بطول 1880 مترا، للكارتينغ طريق دائري سريع بطول كيلومتر ، للدراجات بطول 205 متر. كذلك فهناك مكاتب لتأجير السيارات والدراجات النارية، وهناك منصات للمشاهدة، كذلك فبالإمكان مشاهدة ألوان الرياضة المختلفة من معظم نقاط المنتزه.

ولتخضير الحديقة استخدمت 700 شجرة و1700 شجيرة لتنسيق الحدائق، مع مراعاة العوامل البيئية.