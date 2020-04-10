روسيا.. النيابة العامة تطالب بإغلاق المواقع التي تنشر أنباء كاذبة عن الحجر الصحي

طالبت النيابة العامة الروسية الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك، بإغلاق المواقع الإلكترونية التي تنشر معلومات كاذبة عن الحجر الصحي المفروض في موسكو، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأعلنت النيابة العامة أنها رصدت موقعين بالإنترنت نشرا "معلومات مضللة لها أهمية اجتماعية كبيرة وتشكل خطرا على النظام العام والسلامة العامة".

وأوضحت النيابة أن الموقعين تناولا نظام التصاريح للتنقل داخل موسكو الذي سيعمل قريبا في العاصمة وضواحيها.

وقالت النيابة إن أحد الموقعين ادعى أنه يصدر "تصاريح رسمية وغير محدودة زمنيا تتيح لمن يحملها التنقل بحرية كاملة دون أن يقلق بشأن إمكانية توقيفه أو إعادته القسرية إلى مكان إقامته".

كما زعم الموقع أن "نظام العزل الصحي الذاتي قد يمدد ليستغرق فترة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهرا".

أما الموقع الثاني فنشر كذلك إعلانات عن إصدار وثائق مزورة مقابل المال للتنقل في موسكو بعد تشديد إجراءات الحجر الصحي.

إضافة إلى ذلك طالبت النيابة العامة بحذف فيديو نشر في موقعي "يوتيوب" و"فكونتاكتي" تحت عنوان "للجميع.. انظروا على وجه السرعة! كورونا من أجل الانقلاب".

وظهر فيه رجل يقول إن الخوف من انتشار فيروس كورونا في روسيا مجرد "تهويل يهدف إلى التستر على عملية نوعية تهدف إلى الانقلاب على السلطة".

وزعم الرجل في الفيديو أن فيروس كورونا ليس أكثر خطورة من أي فيروس آخر، وأن السلطات تتعمد تضخيم أهمية الموضوع بغرض بث الذعر وفرض نظام "معسكر اعتقال إلكتروني" على البلاد.

وشددت النيابة على أن المواد المذكورة تحتوي على معلومات كاذبة تتعارض مع البيانات الرسمية.

المصدر: RT





