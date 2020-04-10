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بوتين يحذر المسؤولين من وسواس تحميل كورونا مسؤولية الفشل في معالجة المشاكل

أخبار روسيا

بوتين يحذر المسؤولين من وسواس تحميل كورونا مسؤولية الفشل في معالجة المشاكل
Sputnik Alexei Druzhinin
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من محاولات تحميل فيروس كورونا المسؤولية عن إخفاقات المسؤولين في حل المشكلات التي تواجهها بعض قطاعات الاقتصاد الوطني.

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وفي اجتماع حول تطوير قطاع الصواريخ الفضائية اليوم الجمعة، قال بوتين: "من الواضح أن مكافحة عدوى كورونا تحمل معها تغييرات في حياة البلاد وفي اقتصادنا عموما، وفي عمل وكالة الفضاء الفدرالية الروسية خاصة. لكن هناك ما أود أن أحذركم منه، وهو وسواس تحميل كورونا المسؤولية عن المشكلات الكثيرة التي ما زالت بانتظار حلها، وكل أوجه القصور، ولا يزال عددها كبيرا أيضا".

وأشار بوتين إلى أن ملاحظته هذه لا تقتصر على أداء وكالة الفضاء وحدها، بل تخص جميع قطاعات الإنتاج وأصناف النشاطات الاقتصادية في روسيا، مضيفا: "آمل أن يصل كلامي هذا إلى آذان الذين يعنيهم هذا الأمر".

المصدر: إنترفاكس

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