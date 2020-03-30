بوتين وترامب يبحثان تعزيز التعاون الروسي الأمريكي في مكافحة جائحة فيروس كورونا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة جائحة كورونا.

وأعلن الكرملين، أن بوتين وترامب أعربا خلال المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب الأمريكي، "عن قلق عميق لنطاق انتشار فيروس كورونا في العالم"، مضيفا أنهما "تبادلا الاطلاع على الإجراءات المتخذة في البلدين لمكافحة هذا الخطر".

وأضاف الكرملين أن الرئيسين "بحثا إمكانية تعاون أوثق بين البلدين في هذا الاتجاه".

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة غير مسبوقة ناجمة عن تفشي عدوى كورونا والذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

المصدر: RT