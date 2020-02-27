بوتين للقوات الخاصة: أنتم النخبة الحقيقية

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين عناصر وضباط قوات العمليات الخاصة الروسية، بمناسبة عيدهم المهني اليوم.

وأعرب الرئيس بوتين عن شكره لجنود وضباط هذه القوات، على تفانيهم في الخدمة وإخلاصهم وصلابتهم خلال الدفاع عن مصالح روسيا، وحماية مواطنيها.

وقال بوتين، مشيدا بدور المقاتلين القدامى الذين أسسوا لهذه القوات: "أسوة بكم، نشأ جيل كامل من المقاتلين الذين هزموا العدو في أفغانستان، وعملوا بشجاعة على مكافحة الإرهاب في شمال القوقاز وسوريا، فيما لا يزال أفضل الجنود وأكثرهم تدريبا يخدمون في صفوف قوات العمليات الخاصة".

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وأشار بوتين، إلى أن البلاد ستستمر في تعزيز الكوادر والقاعدة المادية والتقنية لهذه القوات.

من جانبه، هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوات العمليات الخاصة بعيدها المهني وشكر عناصرها على خدمتهم الباسلة ونشاطهم العسكري، وتمنى لهم موفور الصحة والسعادة والنجاحات الجديدة لما فيه خير الوطن.

في 26 فبراير 2015، أصدر الرئيس بوتين مرسوما بتشكيل قوات العمليات الخاصة، وذلك في الذكرى الأولى لتأمين هذه القوات الاستفتاء الشعبي في جمهورية القرم، التي عادت من أوكرانيا إلى قوام روسيا الاتحادية.

المصدر: قناة زفيزدا