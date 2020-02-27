روسيا تحتفل بيوم القوات الخاصة

تحتفل اليوم قوات العمليات الخاصة الروسية بعيد إنشائها الخامس.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية بهذه المناسبة مقطع فيديو أظهر تدريبات أفراد قوات العمليات الخاصة.

إقرأ المزيد

وتم تسجيل بعض المشاهد بواسطة كاميرا أكشن تتضمنها بزة "راتنيك" العسكرية الحديثة، ما يمكّن المرء من رصد ما يحدث أمامه كأنه فرد من أفراد القوات الخاصة.

واستغرق الفيديو ما يزيد عن دقيقة واحدة حيث يمكن مشاهدة استخدام قواذف القنابل ومدافع الهاون ومنظومات الصواريخ النقالة من قبل أفراد القوات الخاصة.

ويبدو من خلال مشاهدة مقطع الفيديو وتضاريس الأرض التي تجري عليها التدريبات أن مجموعة من أفراد قوات العمليات الخاصة تتدرب في منطقة الشرق الأوسط.

وأعاد ناطق باسم وزارة الدفاع إلى الأذهان أن يوم قوات العمليات الخاصة تم إقراره عام 2015.

وذلك بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 26 فبراير عام 2015 وبعد مرور عام واحد على مشاركة أفراد القوات الخاصة الروسية أو "الأفراد المهذبون"، كما أسموهم آنذاك، في عملية ضمان الاستفتاء الشعبي في شبه جزيرة القرم.

وقام أفراد قوات العمليات الخاصة بأداء مهامهم في مناطق مختلفة، بما فيها سوريا. وعلى سبيل المثال فإن مجموعة من أفراد العمليات الخاصة تضم 16 فردا أوكلت إليها ربيع عام 2017 مهمة توجيه الضربات الجوية في أرياف حلب حيث اشتبكت مع 300 إرهابي. وبعد انتهاء الاشتباك منح قائد المجموعة لقب بطل روسيا. أما الثلاثة الآخرون فمنحوا أوسمة روسية مختلفة.

وبلغ عدد أفراد قوات العمليات الخاصة الذين تم تكريمهم بلقب بطل روسيا 13 فردا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا