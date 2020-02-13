شاهد تدريبات القوات الخاصة الروسية

نشرت قناة "زفيزدا" مقطع فيديو أظهرت فيه جانبا من تدريبات بعض القوات الخاصة وقوات الإنزال التابعة للجيش الروسي.

ويظهر في الفيديو كيف كانت بعض فرق القوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية في الجيش الروسي، ومن بينها فرق نسائية، تتدرب على استخدام مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة في وضعيات رماية مختلفة، وإطلاق النار من العربات العسكرية مثل عربات "تيغر" المصفحة.

كما نفذت القوات عمليات تحاكي الدعم الأرضي للقوات الصديقة، وعمليات اقتحام لمواقع العدو الافتراضي، وعمليات إنزال جوي بالمظلات.

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وهدفت هذه التدريبات إلى اختبار قدرات الجنود على العمل فوق الثلوج وفي الظروف المناخية المختلفة، وتطوير مهاراتهم في التمويه والتسلل إلى مواقع العدو واقتحامها والتعامل مع القوات والأفراد هناك.

وشارك في التدريبات التكتيكية المذكورة أكثر من 500 عسكري، وما يزيد عن 30 آلية ومدرعة عسكرية، إضافة لبعض الطائرات الحربية.

المصدر: زفيزدا