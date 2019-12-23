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الدفاع الروسية تتسلم أول دفعة من صواريخ "إس-350 فيتياز"

أخبار روسيا

الدفاع الروسية تتسلم أول دفعة من صواريخ
Sputnik
منظومة الدفاع الجوي الصاروخية " إس-350 " (فيتياز)
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سلمت مؤسسة "ألماز-أنتي" لصناعة الصواريخ والأجهزة الدقيقة وزارة الدفاع الروسية أول دفعة من صواريخ "إس-350 فيتياز"

وقال مصدر في المكتب الصحفي للشركة اليوم: "سلمت مؤسستنا الجيش الروسي، أول مجموعة من بطاريات الدفاع الجوي "إس-350 فيتياز".

وصواريخ "إس-350 فيتياز"، هي منظومة دفاع جوي صاروخية متوسطة المدى، مخصصة لمكافحة مختلف الأهداف الجوية والصواريخ البالستية وستحل بالتدريج محل منظومات "إس-300" و"بوك-إم".  

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والمنظومة الجديدة أصغر من منظومة "إس-400"، حجما وأرخص منها، وتتمتع بكل إمكانيات منظومة "إس-300" وتستطيع خوض معركة قريبة دون تأمين تغطية إضافية بصواريخ "بانتسير" أو "تور".

المصدر: إنترفاكس

 

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