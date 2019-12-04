الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من منظومات "بانتسير" للدفاع الجوي

أعلن نائب القوات الفضائية في الجيش الروسي، أندريه يودين، أن جيش بلاده سيتسلم دفعة جديدة من منظومات "بانتسير" المخصصة للدفاع الجوي.

وقال المسؤول: " من المخطط في عام 2019 أن يتسلم الجيش الروسي 27 منظومة دفاع جوي من نوع بانتسي-إس".

مشيرا إلى أن مركز التدريب التابع للأكاديمية العسكرية الروسية للدفاع الجوي سيتسلم أيضا منظومة للدفاع الجوي من نوع "إس-350" "فيتياز".

وتعتبر منظومات "بانتسير" الروسية من أشهر منظومات الدفاع الجوي القريب المدى في العالم، وتستخدم في حماية المطارات والقطع العسكرية وحتى منظومات الدفاع الصاروخي البعيدة المدى كـ "إس-300" و"إس-400".

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ويمكن لهذه المنظومة اعتراض أهدافها على ارتفاعات تتراوح ما بين 5 أمتار و20 كلم، معتمدة على 12 صاروخا موجها عالي السرعة، ورشاشين من عيار 30 ملم، باستطاعة كل منهما إطلاق 40 رصاصة في الثانية.

وكانت مصادر في وزارة الدفاع الروسية قد صرحت في وقت سابق بأن الخبراء في البلاد يعملون على إدخال تعديلات على هذه المنظومات لتكون شبه روبوتية، قادرة بمفردها على رصد الأهداف وتحديد مدى خطورتها والتعامل معها دون الحاجة للعنصر البشري الذي يتولى حاليا قرار التعامل مع الأهداف المختلفة.

المصدر: وكالات روسية