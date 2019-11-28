فرقاطة "الأميرال كاساتونوف" تختبر أسلحتها في البحر الأبيض

انطلقت فرقاطة "الأميرال كاساتونوف" الحديثة الروسية من ميناء سيفيرودفينسك لمواصلة الاختبارات في البحر الأبيض. وترافقها سفينة مقاومة الغواصات "أونيغا".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأسطول الشمالي الروسي العقيد البحري، فاديم سيرغا، إن أفراد طاقم الفرقاطة يتخذون حاليا بعض الإجراءات التمهيدية لاختبار الأسلحة التي تحملها.

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وسبق لهم منذ أسبوع أن تدربوا على التعامل مع طائرات "سو-24" الحربية ومروحيات "كا-27" و"كا-31" البحرية التابعة للأسطول الشمالي حيث هبطت المروحيات على ظهر الفرقاطة وأقلعت منها.

يذكر أن "الأميرال كاساتونوف" هي أول فرقاطة متعددة المهام من مشروع 22350 أنتجت على دفعات. ولديها القدرة على مكافحة السفن والغواصات المعادية وتوجيه ضربات إلى الأهداف البرية الواقعة على مسافة 1.5 ألف كيلومتر. وتشكل 16 منصة لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة أساسا لقدرتها النارية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا