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قتلى وجرحى بحادث سير مروع وسط روسيا

أخبار روسيا

قتلى وجرحى بحادث سير مروع وسط روسيا
Sputnik وزارة الطوارئ الروسية
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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون على الأقل، صباح اليوم السبت، في تصادم حافلة للركاب وشاحنة في مقاطعة ياروسلافل وسط روسيا.

وذكرت الشرطة المحلية، أن بين القتلى سائقي الحافلة والشاحنة، وأن هناك طفلا في عداد المصابين.

ووصلت إلى موقع الحادث تسعة فرق إسعاف وفرق من طب الكوارث، بما في ذلك فرق من مستشفى المنطقة المركزية.

وفتحت السلطات تحقيقا في ملابسات الحادث، في حين تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث نجم عن خروج الشاحنة عن مسارها إلى المسار المعاكس.

المصدر: وكالات

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