الكرملين: قرار ترامب بشأن الجولان مؤسف وسيجلب تداعيات سلبية إلى المنطقة

أعرب الكرملين عن أسفه إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، محذرا من تداعيات سلبية سيجلبها هذا القرار إلى المنطقة دون أدنى شك.

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وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء أن إعلان ترامب بشأن الجولان خطوة جديدة تتخذها واشنطن في مخالفة واضحة للقانون الدولي، قائلا: "هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية بالنسبة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية وبالنسبة للمزاج العام للتسوية السياسية في سوريا، وهذا لا يثير شكوكا لدى أحد".

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث بعد ساعات في الكرملين مع نظيره اللبناني ميشال عون مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط في ضوء القرار الأمريكي حول الجولان.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان بوتين ينوي إجراء اتصالات مع نظرائه الإقليميين بشأن الموضوع، أكد بيسكوف أنه من المقرر أن يجري الزعيم الروسي مكالمة هاتفية مساء اليوم، دون الكشف عن الطرف الثاني فيها.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من اعتراف ترامب، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسيادة الدولة العبرية على الجولان المحتل من قبلها منذ عام 1967، مما استدعى انتقادات واسعة في العالم، وخاصة أن هذا القرار ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

المصدر: وكالات