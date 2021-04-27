معركة مأرب.. هل يفرض الحوثيون حلا عسكريا؟

على خط المواجهة المحتدمة في محافظة مأرب دخل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ليدعو المجتمع الدولي لمساءلة نفسه حول سعي الحوثيين لحل عسكري

للصراع بهجومهم على مأرب رغم العواقب الانسانية.

تعليق بلينكن جاء بعد لقاء المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ في واشنطن لبحث الحل السياسي مع تصاعد القتال.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع السعودية من جانبها اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير قبالة ميناء ينبع على البحر الأحمر.

فما هي دلالات الموقف الأمريكي الأخير من الوضع في اليمن، وهل يؤشر إلى تحول في الاستراتيجية الأمريكية الحالية إزاء الحرب هناك؟

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