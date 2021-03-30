فيودور لوكيانوف: زمن الهيمنات ولَّى والتاريخ غير قابل للتصفير

بالتزامن مع انطلاق أعمال منتدى فالدالي الدولي للحوار كان لنا هذا اللقاء مع أحد المقيمين على هذه المنصة الفكرية المرموقة.

تطرق الحديث فيه إلى مآلات السياسة الدولية والتحولات الكبرى التي بات عالم اليوم على مشارفها. إنه مخاض لنظام عالمي جديد تتساقط معه أوهام ما بعد الحرب الباردة وتتراجع فيه مناهج الهيمنة والمركزية. إنه الفجر لقواعد محدثة للتصرف الدولي حيث تبدأ الأقطاب القديمة والجديدة بلعب أدوار مختلفة ضمن موازين قوى متغيرة. وهنا تساءلنا عن سبب الهيستيريا الغربية باتجاه روسيا ومن يريد تصفير التاريخ..

ضيف برنامج "أبعاد روسية" هو المدير العلمي لمنتدى فالداي الدولي للحوار، رئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاعية ورئيس تحرير مجلة "روسيا في السياسة العالمية" فيودور لوكيانوف