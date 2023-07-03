تنسيق روسي سعودي لدعم استقرار الأسواق
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أعلنت روسيا والسعودية أكبرُ مصدِّرين للنفط في العالم عن تخفيضات في الصادرات والإنتاج بهدف دعم استقرار أسواق النفط العالمية.
خطوة موسكو تتمثل بحسب تأكيد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بتخفيض الصادرات النفطية الروسية بمقدار خمسمئة ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب، أما السعودية فتشير إلى ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل أغسطس/ آب، مضيفة أن الخفض الطوعي قد يمتد إلى ما بعد ذلك.
فما أهمية خطوتي موسكو والرياض في سوق النفط؟ ثم أين يقف الغرب من هذه القرارات؟