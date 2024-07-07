يجب على مواطني الولايات المتحدة فقط التصويت في الانتخابات الأمريكية، بما في ذلك انتخابات ولاية كارولينا الشمالية والانتخابات المحلية.

ورغم أن الأمر يبدو منطقيا، لكنه غير شائع إلى حد ما، نظرا للمقاومة ضد مشروع القانون الذي وافقت عليه الجمعية العامة مؤخرا والذي من شأنه تعديل دستور ولاية كارولينا الشمالية بحيث يحظر صراحة على غير المواطنين التصويت في انتخابات الولاية والانتخابات المحلية.

يدعي المعارضون من اليسار أن تصويت غير المواطنين ليس مشكلة. ولكن نظرا للتدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا في السنوات القليلة الماضية، فإن هذا هو الوقت المناسب لإغلاق ثغرة قد تسمح لغير المواطنين بالتصويت.

ولهذا السبب قمت أنا وزملائي بتقديم مشروع قانون HB 1407 لمنح سكان شمال كارولينا الفرصة ليقرروا في نوفمبر ما إذا كانوا يريدون إضافة هذه الضمانة المنطقية إلى دستور ولايتنا أم لا.

إذا وافق الناخبون، فإن التعديل سيؤدي إلى تغيير بسيط في دستور ولايتنا. حيث سينص على أن "مواطن الولايات المتحدة فقط" هو الذي يمكنه التصويت في انتخابات الولاية والانتخابات المحلية، وبالتالي يحظر بشكل واضح وصريح على غير المواطنين أن يتمكنوا من التصويت في انتخابات الولاية أو الانتخابات المحلية في ولاية كارولينا الشمالية.

إن اللغة الحالية في دستور ولايتنا تنص بالفعل على أن كل شخص مولود في الولايات المتحدة أو متجنس كمواطن يمكنه التصويت، لكنها لا تحدد أن غير المواطنين لا يمكنهم التصويت - وهذه ثغرة معرضة للخطر من الاستغلال. ولم يعد لدينا ترف المناطق الرمادية الغامضة والثغرات غير المؤمنة في قوانيننا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالانتخابات.

في الواقع هناك أكثر من 10 ملايين مهاجر غير شرعي دخلوا الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه. وتم العثور على مئات الأشخاص الذين تم القبض عليهم على الحدود على قائمة مراقبة الإرهابيين. وتبين أن آخرين لهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني وعصابات الجريمة المنظمة العنيفة. وليس من غير المعقول أن نقول إننا لا نريد أن يصوت الأفراد الذين لديهم هذه العلاقات في انتخاباتنا.

ماذا سيحدث إذا لم نحقق هذا الأمر؟

تسمح البلديات في واشنطن العاصمة وكاليفورنيا وماريلاند وفيرمونت لغير المواطنين بالتصويت في الانتخابات المحلية. وفي مدينة نيويورك، كان من شأن القانون أن يسمح لنحو 800 ألف من غير المواطنين بالتصويت لاختيار رئيس البلدية، ومجلس المدينة، والأعراق المحلية. لقد تجاوز هذا الرقم هامش سباق رئاسة بلدية مدينة نيويورك لعام 2020، مما يعني أن تصويت غير المواطنين كان من الممكن أن يؤثر على الانتخابات.

إن خطر التأثير الخارجي في انتخاباتنا من خلال تصويت غير المواطنين يجب أن يدفع أي شخص إلى التوقف عند هذا الخطر، بغض النظر عن حزبه السياسي.

إن ولاية كارولينا الشمالية ليست وحدها التي تسعى إلى سد هذه الثغرة. ومن خلال تعديل اللغة في دستور ولايتنا بحيث تحظر صراحة تصويت غير المواطنين، فسوف ننضم إلى ولايات مثل ألاباما، وأريزونا، وكولورادو، وفلوريدا، ولويزيانا، وداكوتا الشمالية، وأوهايو، التي لديها لغة دستورية مماثلة. وستصوت ولايات أخرى، مثل أيوا وأيداهو وكنتاكي وميسوري وساوث كارولينا وويسكونسن، على حظر مماثل هذا الخريف.

كما أن التهديد الذي تواجهه انتخاباتنا واضح. ولكن يمكننا حل هذه المشكلة الحقيقية والملحة مرة واحدة وإلى الأبد من خلال تغيير بسيط في لغة دستور ولايتنا.

يجب أن يقرر الناخبون القانونيون فقط انتخابات ولاية كارولينا الشمالية، وهذا يعني المواطنين الأمريكيين فقط. وأنا فخور بدعم هذا التشريع المهم وواثق من أن الناخبين في ولاية كارولينا الشمالية سيوافقون على هذه الخطوة المنطقية للحفاظ على انتخاباتنا آمنة من التأثير الخارجي.

المصدر: فوكس نيوز