تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول إطلاق أوكرانيا والولايات المتحدة حربا في الفضاء ضد روسيا.

وجاء في المقال: أعلنت وزارة الخارجية الروسية رسميًا عن محاولات كييف التأثير في أقمارنا الصناعية للاتصالات المدنية بمساعدة متخصصين أجانب.

وفي الصدد، قال رئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن" أليكسي ليونكوف:

" يمكنكم التأثير في أقمار الاتصالات إذا كان لديكم أنظمة حرب إلكترونية". "أول ما يتبادر إلى الذهن هو، على سبيل المثال، استخدام أقمار Starlink التابعة لـ إيلون ماسك لمثل هذا التأثير. فهي تعمل في المجال المليمتري الذي يستخدم لنقل بيانات لشبكة 5G. وتعمل أنظمة الحرب الإلكترونية أيضًا في هذا النطاق نفسه. وإذا جرى تكوين إشارات هذه الأقمار الصناعية بشكل صحيح، فيمكن إنشاء شعاع بطول معين، يمكن استخدامه كوسيلة حرب إلكترونية".

لماذا أصدرت وزارة خارجيتنا بيانا غاضبا، الآن بالذات؟

لأننا حذرناهم من قبل: إذا جرى استخدام أقمارهم الصناعية المدنية لأغراض عسكرية، فيحق لنا استهدافها. وها نحن الآن نذكّر مرة أخرى بذلك رسميًا.

قال إيلون موسك إنه لا ينبغي استخدام أقماره الصناعية لأغراض عسكرية.

يمكنه أن يقول ما يشاء. لكن دخله الأهم يأتي من العقود مع البنتاغون. وإذا كان من الممكن إنشاء مثل هذا السلاح الحربي الإلكتروني في المدار، فأظن بأنه لن يقول "لا".

لكن هذا يعني في الواقع أن الأعمال القتالية تنتقل إلى الفضاء.

يمكن قول ذلك، إذا تحولت هذه الأقمار الصناعية إلى أنظمة حرب إلكترونية وقمع إلكتروني في الفضاء.

هل لدينا مثل هذه الفرص؟

يمكننا فعل ذلك أيضًا، لكننا نفضل التأثير في أجهزتهم من الأرض. لدينا، على سبيل المثال، أنظمة حرب إلكترونية تسمى Tirada-S. وإذا بدأنا في تطبيقها بنشاط، فلن تعجب العواقب أحدا.

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