نقلت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس" رأي ضابط الاستطلاع بطل روسيا، رستم كلوبوف، في ما يجب فعله من أجل استئناف العمليات الهجومية ضد الجيش الأوكراني.

وجاء في المقال: يناقشون في شبكة النت بنشاط المعلومات حول التغييرات في الكوادر التي حدثت في قيادة المجموعة الروسية في منطقة العملية الخاصة. على الرغم من عدم تأكيد المعلومات رسميًا، لا يستبعد الخبراء حدوث تغيير في طبيعة الأعمال القتالية في هذا السياق. وهم، على وجه الخصوص، يتحدثون عن تغيير محتمل في الاستراتيجية، من التخلي عن الهجوم واسع النطاق أو تأجيله والانتقال إلى دفاع ثابت وصلب يهدف إلى صد ضربة الجيش الأوكراني.

وقد علق الخبير العسكري، ضابط استطلاع المخضرم، بطل روسيا، العقيد رستم كلوبوف، فقال، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس":

بصرف النظر عن الوضع في الجبهة، فالقانون المركزي في العمليات العسكرية، يقول بالتالي: لشن هجوم، يجب أن يكون هناك تفوق على العدو بعدة أضعاف في القوات والوسائل. إذا كان لدى العدو قوات أكبر، فينبغي، من خلال تكبيده الخسائر، إيصال جيشه إلى علاقة نسبية في مصلحتنا.

إذن لا يمكننا شن هجوم لأن لدينا قوة أقل؟

إذا أخذنا في الاعتبار الأرقام المنشورة في مصادر مفتوحة، فإن أوكرانيا لديها اليوم قوة مسلحة قوامها حوالي مليون ونصف المليون شخص. من بين هؤلاء، يوجد حوالي 700 ألف في المقدمة.

وكم لدينا؟

هيئة الأركان العامة لدينا تعرف الأرقام الدقيقة. يمكن افتراض أن لدينا، بعد التعبئة، حوالي نصف مليون جندي على خط المواجهة. أي أننا نفتقر حتى إلى نسبة واحد إلى واحد مع العدو. لذلك، لا ينصح بالتخطيط للهجوم، أو شن هجوم مع تفوق العدو عدديا.

إذا كنا في موقف دفاعي، فهذا لا يعني أننا ضعفاء. الدفاع مجرد حلقة من المعركة. يكون الانتقال إلى الهجوم من جانبنا ممكنًا عند تهيئة الظروف المواتية. هناك افتراض قديم: يهدف الدفاع دائمًا إلى خلق ظروف مواتية للانتقال إلى الهجوم.

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