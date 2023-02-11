تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول السر الكامن وراء نشر مقال سيمور هيرش، ومحاولة المتورطين التنصل من المسؤولية.

وجاء في المقال: قال الصحفي الأمريكي المعروف سيمور هيرش في منشور له على منصة Substack إن الانفجارات التي حدثت في خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2"، في سبتمبر 2022، نجمت عن عملية أمريكية سرية. حول العواقب التي قد تترتب على ذلك، تحدث أستاذ العلوم السياسية في المدرسة العليا للاقتصاد"، مارات بشيروف، فأكد أن هذا المقال لم يظهر بالصدفة، وقال، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس":

"لقد ساعدوا سيمور هيرش. أعطوه مصدرًا وقام بفحصه، وتأكد من أن هذا الشخص كان مشاركًا في تلك النقاشات بالذات. هو لا يريد أن يُحاسَب، سواء على العمل في هذه المجموعة أو عما حدث في النهاية. فبموجب القانون الأمريكي، الشخص الذي يدلي باعترافات، أو يساعد في كشف مثل هذه الجرائم، يُعفى من المسؤولية. والآن، يبدو لي أن العديد من المسؤولين الذين لديهم مثل هذه المعلومات سيتصرفون وفقًا لهذا المبدأ".

وبحسب بشيروف، فإن الجمهوريين سيبدؤون الآن تحقيقًا في الكونغرس، في إطار لجنة التفاعل مع مجتمع الاستخبارات. ويرى أن القضاء سيعين محققا خاصًا، كما جرى في التحقيق بالوثائق السرية.

لماذا شاركت طائرة استطلاع R-8 تابعة لسلاح الجو النرويجي في هذه العملية؟

كان من الضروري أن تحلق الطائرة، التي تطير عادة فوق تلك المنطقة، كل يومين أو حتى كل يوم. فقد كان الأمريكيون في حاجة إلى إسقاط عوامة من الطائرة، وإلى إرسال الإشارة تحت الماء وتشغيل المتفجرات القوية C4. حول ذلك بالذات، بالتالي، اتفقوا مع النرويجيين. كان من شأن طائرة أمريكية لو حلقت على بعد أميال قليلة من جزيرة بورنهولم الدنماركية بعد تفجير السيل الشمالي أن تثير شكوكًا كبيرة.

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