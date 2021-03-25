الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "سوف نردع قوة روسيا العسكرية"

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه بارانوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول تمسك الغرب الأطلسي بالعداء لروسيا، بوصفه حاجة وجودية.

وجاء في المقال: لخص الأمين العام لحلف الناتو، النرويجي ينس ستولتنبرغ، نتائج اجتماع استمر يومين لمجلس وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الذي عقد في بروكسل. وفي رأي الخبراء، يرى ستولتنبرغ التهديد الرئيسي للحلف في سياسة روسيا. ففي خطابه، اتهم الأمين العام للناتو موسكو بكل الآثام: من "التهديد الصاروخي والإرهاب السيبراني" إلى "الإجراءات القمعية على أراضيها".

يبدو أن حلف شمال الأطلسي قد أعد "إجراءاته الانتقامية" حتى قبل أن يرمي بادعاءاته في وجه روسيا. فقال ستولتنبرغ: "لقد قمنا بتعزيزات هامة. نشرنا مجموعات قتالية في الجزء الشرقي من حلف شمال الأطلسي، ونجري المزيد من التدريبات. وسوف نكثف التعاون مع شركاء مثل جورجيا وأوكرانيا".

وفي الصدد، قال مدير مؤسسة فرانكلين روزفلت لدراسة الولايات المتحدة في جامعة موسكو الحكومية، أستاذ العلوم التاريخية يوري روغوليف:

يخيل إليّ أن من غير المناسب المبالغة في تقدير أهمية تصريحات ينس ستولتنبرغ. كلماته مجرد عودة إلى طقوس زمن الحرب الباردة القديمة. لم يكن حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "أزمة دماغ" في حلف الناتو من دون سبب: فمع اختفاء الاتحاد السوفيتي، فقدت الكتلة العدو الذي تشكلت ضده، وبالتالي، معنى وجودها. يواجه أعضاء الناتو مشكلة تحديد كنه وجودهم.

يتمسك الناتو بالصورة النمطية القديمة: ها هو العدو المألوف والأبدي إنه روسيا، من العهد القيصري، إلى الحقبة السوفيتية، إلى الزمن الراهن. روسيا، دائما كانت بديلاً عن الهيمنة الغربية، لذا يجب ردعها بكل الطرق الممكنة.

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