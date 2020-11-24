إنقاذ "التاي": تركيا تحمي دبابتها بدرع كورية

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول مفاوضات بين تركيا وكوريا الجنوبية بخصوص تطوير دبابة "التاي" التركية، والمشاكل التي تعانيها.

وجاء في المقال: تتفاوض تركيا مع شركة كورية جنوبية لإنقاذ برنامج دبابات ألتاي، والذي يعاني تطويره من تأخير في الإنتاج، حسبما كتبت "ديفينس نيوز".

في العام 2019، أدرج مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دبابة ألتاي ضمن قائمة الأسلحة والمعدات العسكرية للعام 2020 في وثيقة حكومية.

ووفقا لمصدر مطلع على برنامج "ألتاي"، أجرت شركة BMC محادثات مع شركة Hyundai Rotem لحل مشكلة نقص التقانات الأجنبية اللازمة للدبابة، التي غالبا ما يصورها المسؤولون الأتراك كأنها وطنية بالكامل.

وفي الصدد، قال مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، رسلان بوخوف، لـ"غازيتا رو": "منذ البداية، لم يخطط الأتراك للعمل بشكل مستقل على مهمة إنشاء دبابة قتال رئيسية، ولجأوا طلبا للدعم الفني إلى هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، المعروفة أساسا بدبابة K2 Black Panther . إلى جانب روتيم، تطلع صانعو الأسلحة الأتراك، بدرجة الاهتمام نفسها، إلى إمكانية التعامل مع شركة KMW الألمانية. لكن الألمان رفضوا شرط نقل تقنيات Leopard 2 بالكامل".

وكما لاحظ بوخوف، فإن المركبة القتالية التركية، في الواقع، هي دبابة K2 الكورية، محدّثة ومبسطة. فقد تم استخدام ما يصل إلى 60% من التقنيات مباشرة من K2 Black Panther. وأكد بوخوف أن الصعوبات في تصنيع الدبابة ألتاي، موضوعية إلى حد كبير. فالمشكلة التركية الرئيسية هي النقص الكامل في الخبرة في بناء الدبابات. على سبيل المثال، لا يمتلك المهندسون الأتراك محركات خاصة بهم.

ووفقا لبوخوف، فعلى الرغم من حقيقة أن ألتاي التركية يتم تصويرها كـ "دبابة المستقبل"، إلا أنها في الواقع تشبه دبابات الجيل الثالث الحالية. ولا يوجد شيء واعد ولا اختراق في هذه المركبة القتالية. فلا المدفع ولا أنظمة الحماية ولا المحركات تلبي المتطلبات الحديثة والمستقبلية للمدرعات. ومع ذلك، فبمجرد أن يحل الأتراك مشكلة المحركات، ستحل "ألتاي" تدريجياً محل دبابات ليوبارد، و M60 في القوات المدرعة التركية، ومن المحتمل جدا أن يتم تصديرها.

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