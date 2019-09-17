السعودية و"الفاتورة الإيرانية"!

رأى الكاتب السعودي خالد السليمان أن دقة التصويب التي أظهرتها صور الأقمار الاصطناعية للمنشأة النفطية السعودية المستهدفة، تعزز الشكوك في مزاعم الحوثيين.

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وقال السليمان في موضوع قصير بعنوان "فاتورة إيران" إن "الإنكار الإيراني يبدده انعدام مصداقية النظام الإيراني، بينما بيان الحكومة العراقية فلا تتجاوز مصداقيته المساحة التي تبسط فيها الحكومة العراقية نفوذها داخل العراق، وهي مساحة لا تشمل مساحات نفوذ المليشيات العراقية الخاضعة لسلطة قاسم سليماني!".

وشدد الكاتب السعودي على أن "التحقيقات ستحدد في النهاية مصدر الاستهداف وستتعامل السعودية مع الاعتداء وفق القوانين الدولية لحماية مصالحها".

وتساءل في هذا الشأن عما "سيفعله المجتمع الدولي المتردد تجاه السياسة الإيرانية العدوانية في المنطقة، فضررها يتجاوز الإقليم ليمس العالم كله بضرب (النفط) عصب الاقتصاد العالمي!".



وحذّر السليمان من أن "السكوت الدولي والاكتفاء بالإدانة ودعوات ضبط النفس أثبتت أنها غير فاعلة في ضبط السلوك الإيراني ولم تمنع اعتداءات سابقة هدفت لتعطيل الملاحة البحرية في مضيق هرمز ومهاجمة وخطف ناقلات النفط في المياه الدولية!".

واستنتج الكاتب السعودي أنه "كلما تأخر المجتمع الدولي في معالجة الملف الإيراني ستكون الفاتورة أكثر تكلفة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإنسانيا!".

المصدر: عكاظ

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