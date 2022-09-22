الدفاع الروسية: استعادة 55 أسير حرب من أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استعادة 55 أسير حرب من روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من أوكرانيا.

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وقالت وزارة الدفاع إن ذلك جاء نتيجة للمفاوضات مع الجانب الأوكراني، والتي تم بموجبها استعادة 55 فردا عسكريا، ممن كانوا يواجهون خطر الموت. وتابعت الوزارة أنه قد تم تسليم جميع الأسرى إلى روسيا، وهم موجودون الآن في مؤسسات طبية.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أعلنت يوم أمس، 21 سبتمبر، عن إفراج روسيا عن 10 أجانب، تم أسرهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بوساطة من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ينتمون لجنسيات أمريكية وبريطانية وسويدية وكرواتية ومغربية (تم الإفراج عن إبراهيم سعدون الذي كان يواجه حكم الإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية).

المصدر: وزارة الدفاع الروسية