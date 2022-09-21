شاهد.. لحظة وصول أسرى مفرج عنهم من روسيا الى السعودية بينهم المغربي سعدون

نشرت وسائل إعلام سعودية صور الأسرى المفرج عنهم من روسيا لحظة وصولهم إلى الرياض بينهم المغربي ابراهيم سعدون.

Gettyimages.ru

وافرجت روسيا عن 10 أجانب تم أسرهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بوساطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وينتمي المفرج عنهم لجنسيات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسويد وكرواتيا والمغرب.

وهبطت الطائرة التي كانت تقلهم في السعودية.

وذكرت قناة "العربية" أن ولي العهد السعودي كان على اتصال مباشر بموسكو وكييف في إطار جهود إطلاق سراح الأسرى، وهم 5 مواطنين بريطانيين ومغربي وسويدي وكرواتي وأمريكيان.

ويجري العمل حاليا على اتفاق لتبادل 50 أوكرانيا مقابل 200 روسي. وقد يكون من بينهم السياسي المعارض الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك.

المصدر: واس + كوميرسانت