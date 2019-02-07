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مصر.. حقيقة تسريح عدد كبير من موظفي الدولة

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مصر.. حقيقة تسريح عدد كبير من موظفي الدولة
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
مصر
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انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نية الحكومة تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.

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وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فنفى الأخير تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدا أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الدولة، وأن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية.

وأشار الجهاز المركزي، إلى سعيه لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.

كما نفى الجهاز ما تردد من أنباء عن نية الحكومة تسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة في العاصمة الإدارية الجديدة توفيرا للنفقات.

المصدر: وكالات

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