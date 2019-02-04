مصر.. تسريح موظفين في الدولة بسبب إدراجهم على قائمة الإرهاب

قرر محافظ المنيا في صعيد مصر قاسم حسين، إنهاء خدمة 4 موظفين من العاملين في عدد من القطاعات الخدمية المختلفة بالمحافظة، بسبب إدراجهم على قائمة الإرهاب.

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وجاء قرار المحافظ عملا بالقانون المصري لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث صدر قرار بإدراج بعض الموظفين بالمحافظة على قائمة الإرهاب.

وتم إنهاء خدمة الموظفين بعد مطالعة قرار رئيس الجمهورية لتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مادته السابعة والتي تنص على "فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة والنيابية".

المصدر: RT