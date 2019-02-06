إسرائيل تقصف غزة والفصائل الفلسطينية ترد بصواريخ

قصفت المدفعية الإسرائيلية مساء الأربعاء مرصدين تستخدمهما الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ورد الجانب الفلسطيني بإطلاق قذائف صاروخية وهاون من داخل القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأوضح مراسلنا في القطاع أن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخين من جنوب القطاع، سقط أحدهما داخل الجدار بالقرب من معبر صوفا، ودوت صافرات الإنذار في النقب، وتم رصد قذيفة صاروخية سقطت داخل مجمع أشكول.

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وأضاف أن صافرات الإنذار دوت للمرة الثالثة في معبر صوفا، وسقطت عدة قذائف هاون في المكان، تبع ذلك استهداف لأحد المراصد التابعة لفصيل فلسطيني شرق خانيونس بقذيفة مدفعية.

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واستهدفت القوات الإسرائيلية مجددا أحد مراصد المقاومة الفلسطينية في مدينة خانيونس، وأقر الجيش الإسرائيلي بسقوط قذائف في غلاف غزة.

وأطلقت آليات إسرائيلية النار تجاه الأراضي الزراعية في محيط صوفا شرقي بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس.

ولم يفد الجانبان بوقوع ضحايا أو إصابات.

المصدر: RT