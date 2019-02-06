الجيش الإسرائيلي يحذر الكابينيت من شن حرب على قطاع غزة

حذر الجيش الإسرائيلي مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت)، من شن عملية عسكرية جديدة على "قطاع غزة الذي يقف على حافة الانهيار بشكل كامل".

ووفقا لصحيفة "هآرتس" فإن تحذير الجيش جاء في تقرير ليؤكد أن شن أي حرب على القطاع، سيفجر الأوضاع هناك ويثير المجتمع الدولي ضد إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن الجيش قال في التقرير إن "أي عملية عسكرية في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، قد تؤدي إلى تدخل دولي لوقفها".

وأشار تقرير الجيش الإسرائيلي، إلى وجود ستة آلاف جريح في غزة أصيبوا خلال تظاهرات "مسيرات العودة"، لافتا إلى أن الأوضاع الصعبة في القطاع، لم تكن بهذا السوء بعد الحرب الأخيرة عام 2014.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية