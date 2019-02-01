القوى العاملة المصرية: تحصيل 477 مليون ريال مستحقات شكوى المصريين في السعودية

أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في جدة بالسعودية، استطاع حل مشكلة العمالة المصرية بمجموعة بن لادن البالغ عددهم 10 آلاف و325 عاملا.

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وأوضح الوزير أن هذا الأمر تم من خلال التنسيق مع السلطات السعودية، فضلا عن حصول عدد من العمالة بشركات أخرى على مستحقاتهم.

وكشف الوزير أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها العاملون المصريون بشركة بن لادن 476 مليونا و303 آلاف و406 ريال سعودي، فضلا عن مليونين و557 ألفا و270 ريالا سعوديا قيمة مستحقات مالية لعمالة مصرية ناتجه عن حل شكواهم لدى عدد من أصحاب الأعمال وشركات المقاولات، وبذلك يصل إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها، 477 مليونا و 860 ألفا و670 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 2 مليار و252 مليونا و109 آلاف جنيه مصري تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، إنه تم حل 420 شكوى بطرق ودية، وتم تحويل 143 شكوى للقضايا بعد نفاد الطرق الودية، وما زالت هناك 10 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالي 573 شكوى تلقاها المكتب خلال العام محل التقرير.

المصدر: RT