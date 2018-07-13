مصر تسوي الخلافات العمالية في السعودية

أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، تسوية الخلافات العمالية مع عدد من الشركات السعودية، واسترداد مستحقات المصريين.

وأوضح الوزير أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الرياض، بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية مع عدد من الشركات العاملة بالمملكة وديا لعدد من العمالة المصرية بلغت مستحقاتهم 870 ألفا و617 ريالا سعوديا تم صرفها، أي ما يعادل 4 ملايين و135 ألفا و433 جنيها مصريا.

وقال سعفان إنه تلقى تقريرا عاجلا عبر المستشار العمالي بالرياض، أكد فيه أن المكتب قام خلال النصف الأول من العام الجاري بالتدخل الودي لحل المشاكل العمالية لدى الشركات العاملة بالمملكة مع العمالة المصرية، ونجح المكتب في الحصول على مستحقات مالية لعمالة مصرية تم صرفها.

وكان الوزير المصري قد كلف مكتب التمثيل العمالي في الرياض بمتابعة مشاكل العاملين بالمملكة، والعمل على حلها بالطرق الودية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

المصدر: وكالات