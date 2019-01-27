الرئاسة المصرية: زيارة البشير تأتي في إطار الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى مصر تأتي في إطار حرص القيادتين المصرية والسودانية على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال راضي في تصريحات خاصة لـ"RT" إن الرئيسين سيستعرضان مسار العلاقات الثنائية في إطار مخرجات الدورة الثانية للجنة الرئاسية السودانية المصرية المشتركة، التي تم انعقادها بالخرطوم في 25 أكتوبر الماضي، ومواصلة دفع التعاون المشترك بما يحقق طموحات وآمال شعب البلدين، وكذلك مواصلة التشاور لتنفيذ المشروعات المشتركة مثل الربط الكهربائي وربط السكك الحديدي.

هذا وقد صرح سفير السودان لدى القاهرة، أمس السبت، أن الرئيس السوداني سيزور القاهرة صباح اليوم الأحد لعقد قمة ثنائية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتشهد عدة مدن سودانية منذ أسابيع مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، ترفع شعارات مناهضة لحكومة البشير.

المصدر: RT