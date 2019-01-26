البشير يتوجه إلى مصر للقاء السيسي

قال السفير السوداني لدى القاهرة، إن الرئيس عمر البشير سيجري يوم غد الأحد زيارة عمل إلى القاهرة تستغرق يوما واحدا يلتقي خلالها بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي.

ووفقا للرئاسة السودانية، فإن البشير سيبحث مع السيسي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن الزيارة تأتي في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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وأشارت الرئاسة السودانية إلى أن المباحثات بين الرئيسين ستتطرق إلى مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جري توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت بالخرطوم في أكتوبر الماضي وتتعلق بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشروعات الأمن الغذائي والبنى التحتية والاستثمار.

المصدر: RT