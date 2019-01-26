بعد قطر.. البشير إلى الكويت

قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام، بشارة جمعة أرور، إن الرئيس عمر البشير يعتزم زيارة دولة الكويت.

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وأضاف الوزير أن الزيارة، التي لم يحدد موعدها، تأتي في إطار جولة في دول عربية بدأت بزيارة قطر وعقد مباحثات مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح الوزير أمس الجمعة أن الزيارة ستناقش العلاقات الثنائية بين البلدين والمبادرة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

وجدد أرور دعم السودان للمبادرة الكويتية، مؤكدا أن بلاده تدعم هذا الاتجاه لتجاوز أزمة دول الخليج.

وقادت الكويت مبادرة لرأب الصدع بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى بعد فرض هذه الدول حصارا على الدوحة إثر توتر العلاقات إلى حد القطيعة لأشهر طويلة.

وأعلن السودان منذ تفجر هذه الخلافات عن وقوفه على الحياد ومؤازرة المبادرة الرامية للتهدئة.

المصدر: وكالات