البشير يصل العاصمة القطرية الدوحة

وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء للقاء أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية في وقت سابق أن الزعيمين سيبحثان خلال الزيارة "العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وحسب مصادر مطلعة، سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الأربعاء، مع ضيفه الرئيس السوداني عمر البشير.

وتعتبر الزيارة الأولى للبشير إلى خارج البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات، إذ سيبحث الزعيمان القضايا الإقليمية والدولية، التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين.

ورافق الرئيس السوداني خلال الزيارة، عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، على أن ينضم إليهم في الدوحة، وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد.

المصدر: RT