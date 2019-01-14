بومبيو في الرياض للحث على محاسبة قتلة خاشفجي

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد إلى الرياض، حيث من المقرر أن يحث ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على محاسبة جميع المسؤولين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وهذه هي الزيارة الثانية لهذا المسؤول الأمريكي إلى السعودية منذ مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر العام الماضي، الجريمة، التي شغلت الرأي العام العالمي وأثارت موجة إدانات دولية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو شدد خلال لقائه وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على "ضرورة أن تواصل السعودية تحقيقها حول مقتل خاشقجي من أجل محاسبة جميع المسؤولين".

وكان بومبيو قد صرح في الدوحة قبل توجهه إلى السعودية "سنواصل الحديث مع ولي العهد والسعوديين، لضمان أن تكون المحاسبة كاملة في ما يتعلق بجريمة قتل جمال خاشقجي غير المقبولة".

وأكد بومبيو أن بلاده تريد "امتلاك كلّ الوقائع" بشأن مقتل الصحفي، مضيفا "أنّ واشنطن تريد التأكد من محاسبة المسؤولين عن الجريمة من قبل السعوديين ومن قبل الولايات المتحدة أيضا".

وتأتي زيارة بومبيو للرياض ضمن جولة شرق أوسطية بدأها هذا الشهر من الأردن، وشملت العراق ومصر، ثم بلدان الخليج، ليبحث خلالها عددا من الملفات مثل ملف إيران، فضلا عن الحرب ضد داعش والإرهاب، والملف السوري.

المصدر: أ ف ب