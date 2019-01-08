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أردوغان رفض لقاء بولتون

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أردوغان رفض لقاء بولتون
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نقل مراسلنا عن وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وأن الأخير قرر مغادرة تركيا.

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أردوغان: بولتون ارتكب خطأ فادحا بتصريحاته حول سوريا

وأكد مراسلنا في تركيا نقلا عن قناة A HABER أن أردوغان رفض لقاء بولتون وأن الأخير سيغادر تركيا، بعد أن عقد اليوم الثلاثاء اجتماع مع المتحدث باسم الرئاسة ومساعد للشؤون السياسية ابراهيم قالن.

ويأتي هذا التطور عقب احتجاج الرئيس التركي على تصريحات بولتون الأخيرة حول سوريا في إسرائيل والتي اعتبرها "خطأ فادحا".

 

المصدر: RT

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