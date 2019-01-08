نقل مراسلنا عن وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وأن الأخير قرر مغادرة تركيا.

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وأكد مراسلنا في تركيا نقلا عن قناة A HABER أن أردوغان رفض لقاء بولتون وأن الأخير سيغادر تركيا، بعد أن عقد اليوم الثلاثاء اجتماع مع المتحدث باسم الرئاسة ومساعد للشؤون السياسية ابراهيم قالن.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün sabah saatlerinden bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme 2 saat 10 dakika sürdü. pic.twitter.com/qxuUdO9yLt — Milletin İstihbaratı (@Milletinstihba1) 8 января 2019 г.

ويأتي هذا التطور عقب احتجاج الرئيس التركي على تصريحات بولتون الأخيرة حول سوريا في إسرائيل والتي اعتبرها "خطأ فادحا".

المصدر: RT